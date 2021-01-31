وزير الداخلية يستقبل الفريق أول محمد زكي للتهنئة بعيد الشرطة

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة لللوزير ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة.

في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة البواسل تجسد وبحق إحدى فصول النضال الوطني التي ستظل على مر العصور شاهدةً على نبل البطولة وشرف الصمود، وأنه مع كل الفخر بتلك الملحمة الراسخة في وجدان الوطنية المصرية، سيذكر التاريخ بكل الاعتزاز مواصلة تضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

من جانبه، أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات، كانت وستظل رمزًا لكبرياء الوطن، وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة، وهم يؤدون واجبهم الوطني في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد، ويشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه، ويعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترك، ويقدمون نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والانضباط، رجال صدقت عزائمهم، يبذلون أرواحهم ودمائهم فداءً لوطنهم، وحضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.