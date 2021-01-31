انقلاب جرار محمل بالقصب على «توك توك» بالمنيا.. وإصابة سيدتين وطفل

أصيب سيدتان وطفل، مساء اليوم الأحد، نتيجة انقلاب جرار زراعي بمقطورة محملة بمحصول القصب على «توك توك» تصادف مروره بأحد شوارع قرية أتليدم، التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوبي محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب جرار زراعي على توك توك بقرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجرار زراعي وكان خلفه مقطورة محملة بالقصب، انقلبت على «توك توك»، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص «سيدتان وطفل»، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

وقد انتقل رجال الشرطة والإسعاف لنقل المصابين والوقوف على أسباب وتداعيات الحادث ورفع الجرار المنكوب.

على جانب آخر، شهد الطريق الصحراوي الشرقي «الجيش» اصطدام سيارة ملاكي برصيف قبلي بوابة رسوم مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة قنا.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إشارة من الخدمة المعينة علي بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي باصطدام سياره ملاكي بالرصيف ونتج عن ذلك إصابة كل من: نجفة عوض عيد 37 عاما، منه عاطف منصور 6 سنوات، محاسن أحمد محمد 55 عاما، سعيد أحمد محمد 52 عاما، محمود منصور عبده 29 عاما، عاطف منصور عبده 42 عاما، جميعهم من محافظة قنا، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وكسور واشتباه إرتجاج، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالحادث، وتم العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

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