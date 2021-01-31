محافظ المنيا يتفقد مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا جولة تفقدية صباح اليوم بمجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، بحضور المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.

قال المحافظ إن القيادة السياسية ، تولى اهتماماً كبيراً بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

أكد المحافظ، خلال جولته، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية سواء كبري، أو صغري والتي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

استمع المحافظ إلى مطالب أصحاب الوحدات والورش، موجها بالعمل على حلها، ومنها توفير وسائل انتقال للعاملين بالمجمع، من خلال مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وزيادة دعم الامن بالمنطقة، واجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، والمساهمة في التسويق لمنتجات المنطقة الصناعية من خلال إقامة منافذ بيع ومعارض، ودراسة إمكانية الترخيص لسيارات متنقلة تعمل ككافيتريات، للتيسيرعلى المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية، وتوفير قروض من خلال مشروعك لتوفير الدعم المالي اللازم، لتطوير تلك الصناعات.

من جانبها أشارت المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، أن مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، يضم 92 وحدة صناعات متنوعة كحضانة للمنطقة الصناعية، يتم تخصيصها بنظام الإيجار.

اقرأ المزيد:

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأمطار ستعود