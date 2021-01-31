مستشار «التضامن» للسياسات الاجتماعية ضمن أفضل 100 شخصية لعلماء التنمية

اختارت إدارة التجمع العالمى لعلماء التنمية والإبداع الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية- أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ضمن أفضل 100 شخصية لعام 2020 لعلماء التنمية والإبداع، وذلك تقديرًا لجهوده في نشر مبادىء التنمية والسلام والإنسانية والتعايش السلمي، بين مكونات المجتمعات.

يذكر أن التجمع العالمي لعلماء التنمية، أحد الكيانات الدولية المعنية بتحفيز الجهود الرامية للسلام والتنمية، والتأثير في حياة الاجتماعات، وفق مجموعة من المعايير الدولية الدقيقة واستطلاعات الرأى.

حصل الدكتور صلاح هاشم، على العديد من الخبرات في مجال التنمية، فقد حصل على درجة البكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية بتقدير جيد جدًا «الأول على الدفعة» من قسم تنمية المجتمع -كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم، وحصل على درجة الماجستير فى تنمية المجتمع المحلية بتقدير ممتاز، بالإضافة إلى حصوله درجة الدكتوراه فى التنمية والتخطيط بمرتبة الشرف الأولى، والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية والعربية جامعة القاهرة حول «مؤشرات تخطيطية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية الأهلية في مصر».

شغل هاشم، عددا من المناصب القيادية، حتى وصل منصب أمينا عاما لقطاع الخدمة الاجتماعية في المجلس الأعلى للجامعات.

وفى يناير 2014 أسس هاشم، الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، الذي يضم 48 جمعية ومؤسسة أهلية، كما شارك في تأسيس المنظمة العربية للحماية الاجتماعية في المملكة المغربية.

وتم اختياره ممثلا لمصر فى المجلس الدولي للعمل الاجتماعي عام 2011، ومراقبا دوليا بالأمم المتحدة، لاتفاقية مكافحة الفساد في 2015، ثم مراقبا دائما بالأمم المتحدة في 2020م.

عمل هاشم مستشارا للهلال الأحمر المصري لشئون التنمية، ومنسقا المجلس القومي للطفولة والأمومة من 2008 وحتى 2011، وحصل على درع منظمة السلام الأخضر للدور المتميز في حماية البيئة العربية 2012.

عمل مستشارا للحماية الاجتماعية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية في مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية.

وشارك فى وضع كثيرا من الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات في مصر وخارجها.