جائزة 50 ألف جنيه.. «التضامن» تكشف تفاصيل وشروط مسابقة «الأم المثالية»

كشفت هدى عطا، مسؤولة ملف عيد الأم بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل وشروط التقدم لمسابقة الأم المثالية، حيث ذكرت أن التقدم يكون من خلال الأم نفسها أو أحد أبنائها أو ذويها، على أن يكون التقدم بالأوراق المطلوبة في مقر الوزارة، «للأسف الشديد مش هنعرف نخلي التقدم أون لاين عبر الإنترنت السنة دي».

مسابقة الأم المثالية تّدعم التمكين الاقتصادي للأم

وأضافت «عطا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، مع الإعلامية شيرين عفت، أنه تم إضافة فئتين جدد للأمهات، حيث سيشملان الأم البديلة والأم التي حصلت على أحد المشروعات الصغيرة، كون المسابقة هذا العام تدعم التمكين الاقتصادي للأم.

الوزارة مستمرة في تلقي الطلبات حتى 14 فبراير

وأشارت المسؤولة بوزارة التضامن إلى أن تكريم الأمهات المثليات أصبح تقليدا مُعتادا في يوم عيد الأم، حيث اعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القيام بهذه الاحتفالية منذ عام 2015، وتكون الجائزة وسام الكمال من الدرجة الثانية، ومكافأة مالية 50 ألف جنيه لكل أم، كما أن الوزارة مستمرة في تلقي الطلبات للتقدم حتى 14 فبراير المقبل.

شروط التقدم لـ«الأم المثالية»

وعن شروط المسابقة، أكدت أنه لا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة كحد أدنى، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، أسوان» بحد أقصى 5 أبناء.

وأوضحت أنه يجب توافر شروط أخرى مثل أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما تتضمن الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة «أطفال بلا مأوى» وتعظيم دور هذه الأسر خصوصا الأسر التى لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.