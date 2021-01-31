الأزهر يحتفي بعبلة الكحلاوي: نموذج للمرأة الصالحة والداعية الصادقة

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مشروعه التثقيفي «قُدوة»، حيث قدم مركز الأزهر، تعريفًا بالقُدوَة الثامنة في هذا المشروع، وخصها للدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية الشهيرة، التي وافتها المنية منذ أسبوع، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكد المركز، أن «الكحلاوي»، نموذج للمرأة الصَّالحة النَّاجحة، وللداعية الصَّادقة المُستنيرة

وقدم المركز، تعريف كاملا بالدكتورة عبلة الكحلاوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:

- ولدت الدكتورة عبلة محمد مرسي عبد اللطيف الكحلاوي في 15 من ديسمبر لعام 1948، ونشأت في بيت علمٍ وأدبٍ ومَحبَّة لسيد الخلق سيدنا محمد.

- التحقت الكحلاوي بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر؛ تنفيذًا لرغبة والدها رحمه الله، وتخصَّصت في الشَّريعة الإسلامية، وحصلت على الماجستير في الفقه المقارن عام 1974م، ثمَّ على الدكتوراه عام 1978م في التَّخصص ذاته، وحاضرت في كُلّيات مصرية وأجنبية عِدّة.

- في عام 1979م تولَّت الدكتورة عبلة رئاسة قسم الشَّريعة في كلية التَّربية في مكة المكرمة.

- خلال فترة تواجدها في مكة المكرمة كانت تُلقي دروسًا للنساء في الحرم المكيّ الشَّريف يوميًّا بين صلاتي المغرب والعشاء.

- بعد عودة الدكتورة عبلة إلى القاهرة كان لها دور ديني وثقافي بارز، وكان لكلماتها عظيم الأثر في نفوس مُحبّيها؛ حيث كانت تحرص على عقد دروس ولقاءات بشكل دائم، وعلى الاستماع لهموم ومشكلات المرأة المُسلمة، وتقديم الخطاب الديني الواعي والداعم لها في أسلوب سهل وشيق.

- كان للدكتورة عبلة دروس في مسجد والدها المنشد محمد الكحلاوي بالبساتين، ومسجد فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحُصري بالسَّادس من أكتوبر، ومسجد المُقطَّم.

- كُلِّفت بإلقاء الدُّروس الدينية بالجامع الأزهر الشَّريف؛ دعمًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء، وتقديرًا لإخلاصها في الدعوة إلى الله سبحانه، وخطابها الديني المُستنير، إضافةً إلى برامجها ولقاءاتها التليفزيونية العديدة، والتي من أبرزها: «في حب المصطفى ﷺ».

- للدكتوره مؤلفات دينيَّة قيّمة، منها: (الخلع دواء ما لا دواء له: دراسة فقهية مقارنة - التحريم المتعلق بالدم - مسافر بلا طريق - قضايا المرأة في الحج والعمرة - البنوة والأبوة في ضوء القرآن الكريم والسنة).

-على المستوى الإنساني والاجتماعي أسَّست الكحلاوي جمعية خيرية من أهم جمعيات مصر في مجال العمل الإنساني هي «جمعيَّة الباقيات الصَّالحات» لرعاية الأطفال الأيتام، ومرضى السَّرطان، وكبار السِّن من مرضى الزهايمر.

- بالإضافة لدورها الإنساني الإغاثي الذي تخطى حدود الوطن العربي إبّان أزمة مسلمي البوسنة والهرسك؛ حيث كان للدكتورة ولغيرها من سيدات الأعمال والمجتمع في مصر آنذاك جهود لإغاثة الفقراء والمحتاجين.

- كما كانت الدكتورة عبلة الكحلاوي مثالًا علميًّا وعمليًّا وإنسانيًّا ناجحًا للمرأة المُسلمة كانت -كذلك- زوجةً صالحة وفِيَّة لزوج صالح هو الشَّهيد اللواء مُهندس محمد ياسين بسيوني، أحد مُحاربي وشهداء حرب أكتوبر المجيدة.

- بعد حياة عامرة بالعلم والعمل والعطاء رحلت دكتورة عبلة الكحلاوي عن دنيانا في 24 من يناير لعام 2021م؛ متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، نسأل الله العلي القدير أن يتقبلها في الشُّهداء، وأن يحشرها في زُمرة الصِّدِّقين والأنبياء، إنَّه سُبحانه ذو مَنٍّ وكرمٍ ونعماء.