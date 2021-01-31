وفاة المنتجة الشابة آية رؤوف أثر أزمة قلبية مفاجئة

توفيت قبل قليل، المنتجة الشابة آية رؤوف، بعد رحلة قصيرة مع إنتاج الأعمال الفنية والدرامية، إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزلها.

وأعلنت الفنانة نانسي صلاح، خبر وفاة آية رؤوف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت: «إنا لله وإنا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا حبيبتى أرجو الدعاء بالرحمه والمغفرة وقراءة الفاتحة، قلبى وجعنى ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال».

وعلقت الفنانة هند عبدالحليم قائلة: «انتي كنتي حاسة يا حبيبتي؟ كنتي حاسة! أنا اسفة والله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب، هتوحشيني جدا جدا يا آيه ربنا يرحمك اقرولها الفاتحة وادعولها لو سمحتوا»

ونشر المؤلف كريم سرور، صورة للراحلة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق: «لا إله إلا الله، خبر صادم وموجع وحزين أوى.. الله يرحمك يا آية يا جدعة يا دئوبة يا مخلصة يا شاطرة.. الله يرحمك يا حبيبتى ويغفر لك ويجعل مثواكى الجنة ونعيمها.. لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك ربنا يرحمك ويسعدك ويهنيكي.. لينا لقاء يا صديقتي».

وكتب محمود متولي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «للأسف الخبر صح، مع السلامة يا آية مع السلامة يا حبيبتي، الإنسانة اللى مكنتش بعمل أى حاجة إلا لما أقولها إيه رأيك راحت، لسه مكلماني أول امبارح وقالتلى يلا نتقابل ملحقناش يا آية، أنا فعلا مش مستوعب، البقاء لله».