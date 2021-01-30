عاجل.. وفاة والدة ظافر العابدين

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين، وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتب ظافر العابدين، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» معلنًا وفاة والدته من خلال نشره صورة بصحبتها، قائلًا: البقاء لله، توفت والدتي الغالية «عزيزة» فجر اليوم.

وتابع: «بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك اللي ميوفاوش، نحبك، ربي يرحمك».