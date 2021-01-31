بسمة وهبة تكشف سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني: «نبرنا عليهم» (فيديو)

كشفت الإعلامية بسمة وهبة أسباب انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني في مقطع مصور نشرته عبر خاصية «استوري» بـ«انستجرام» .

ونشرت بسمة وهبة المقطع تحت عنوان «من الآخر ده سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني»، حيث أرجعت الإعلامية سبب انفصالهما إلي حسد الناس لهما قائلة: «نبرنا عليهم وجبناهم الأرض».

وأضافت: «هو قمر وجميل ومتواضع وهي كمان كل حاجة حلوة فيها.. ورغم إنهم سابوا بعض خلاص ومش سايبنهم في حالهم، ليه بنسخنهم علي بعض».

تامر أمين

وكانت هاجمت بسمة وهبة زميلها الإعلامي تامر أمين بعد هجومه علي دينا الشربيني، قبل أيام، في برنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية النهار قائلة: «تامر أمين بوتاجاز.. مفيش داعي.. وبعدين أنت لما تطلع تعمل كدة أنا هعمل ايه في برنامجي الجديد».

رسالة إلى الجمهور

ووجهت بسمة وهبة رسالة للجمهور قائلة: «يا جماعة براحة علي الناس.. لو فيه 1% إنهم يرجعوا لبعض مش هيرجعوا.. حرام عليكم والله.. وبعدين بنفضل نقول اصل دينا تقصد عمرو دياب لما اتكلمت في البرنامج الفلاني ونرجع نقول إن عمرو بيقصد دينا في أغنياته».