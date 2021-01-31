عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» رسميا في الأسواق غدا

يطرح الفنان عمرو دياب، رسمي، ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، غدا، في الأسواق وبالتحديد فروع «ميجا ستورز» بعد شهر كامل من طرحه عبر المنصات الرسمية والالكترونية.

وغرد الهعضبة عبر صفحاته، قائلًا: «احصل الآن على النسخة الأصلية من ألبوم عمرو دياب الجديد يا أنا يا لاء، فقط بجميع فروع ڤيرچن ميجا ستور مصر».

ألبوم عمرو دياب الجديد يتضمن 12 أغنية من بينها 10 أغنيات جديدة وأغنية توزيع جديد وأغنية قديمة، هي «الجو جميل» التى طرحها بطريقة السنجل.

يا أنا يا لأ: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي»

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

شكرًا: «كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم»

عايز أعمل زيك: «كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير»

طبل: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما»

بتهزر: «كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير»

فاكرني يا حب:«كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل»

وأنا معاك:«كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

يا دلعو:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي»

من العشم:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي»

محسود:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

الجو جميل:«كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل»

وتم مكساج وديجيتال ماستر الألبوم مع مهندس الصوت أمير محروس، أما تسجيل صوت أندرو داوود - شيري شكري والإنتاج لشركة «ناي».

يذكر أن «الهضبة» أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في دولة الإمارات على ملعب نادي دبي، احتفالا بطرح الألبوم الجديد.