سواريز يواصل إحراج كومان ويتربع على عرش هدافي الليجا

واصل المهاجم الأورجواياني لويس سواريز، إحراج مدربه السابق رونالد كومان بعد أن أخرجه من حسابات برشلونة، بقيادة فريقه أتلتيكو مدريد إلى الابتعاد 10 نقاط في صدارة الدروي الإسباني، بالفوز على مضيفه قادش 4-2، ضمن منافسات الجولة 21.

وتحول المهاجم القادم من كتالونيا مطلع الموسم الحالي، إلى نجم الأمسية بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 28 و48.

ورفع مهاجم أياكس وليفربول السابق، رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم منفردا بصدارة قائمة الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم إشبيلية الدولي المغربي يوسف النصيري.

وسجل ساؤول نيجويز (44) والقائد كوكي (88) الهدفين الثاني والرابع للقطب الثاني للعاصمة، فيما احرز اللاعب المخضرم ألفارو نيجريدو هدفي قادش.

ربما المساحة الفارغة لا تحدث خلف المدافعين لذلك على المهاجم التحرك للامام. #سواريز تحرك في المنطقة العمياء بعيداً عن رؤية المدافعين.



يملك سرعة بديهه بالتفكير في تمركز آخر (قوة الملاحظة)



التكتيك الفردي

الإشارة و التواصل pic.twitter.com/XFMRLAzK6o — ماجد التركي (@200Magd) April 21, 2020 ">

ربما المساحة الفارغة لا تحدث خلف المدافعين لذلك على المهاجم التحرك للامام. #سواريز تحرك في المنطقة العمياء بعيداً عن رؤية المدافعين.



يملك سرعة بديهه بالتفكير في تمركز آخر (قوة الملاحظة)



التكتيك الفردي

الإشارة و التواصل pic.twitter.com/XFMRLAzK6o — ماجد التركي (@200Magd) April 21, 2020

واستغل أتلتيكو مدريد خسارة جاره ريال مدريد حامل اللقب أمام ضيفه ليفانتي 1-2، أمس السبت، وابتعد عنه بفارق 10 نقاط مع مباراة مؤجلة معززا حظوظه في التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013-2014.

وهو الفوز الثامن تواليا لأتلتيكو مدريد والسادس عشر هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت أمام ريال مدريد 0-2 في المرحلة الثالثة عشر في 12 ديسمبر الماضي.

ويستعد الروخيبلانكوس لموقعة تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقررة في 23 الشهر المقبل، بمواجهات سهلة نسبيا أمام سيلتا فيجو وغرناطة وليفانتي، مرتين على التوالي.

وأحرز سواريز هدف التقدم عبر ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (28)، هي الثانية له منذ انتقاله للعب مع برشلونة، وكانت الأولى بقميص الأخير في أغسطس 2016 في شباك ريال بيتيس.

وتمكن قادش، من إدراك التعادل في الدقيقة 35، بتسديدة يسارية لنيجريدو من داخل المنطقة، أسكنها إلى يمين حارس المرمى الدولي السلوفيني يان أوبلاك.

ومنح ساؤول التقدم مجددا لأتلتيكو مدريد عندما استغل تمريرة عرضية للفرنسي توماس ليمار فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (44).

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل سواريز هدفا من ركلة جزاء من خطأ ارتكبه مدافع قادش ماركوس لوبيس على ليمار.