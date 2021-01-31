أشرف حاتم يوضح أعراض الإصابة بـ«نيباه»: انتفاخ في الدماغ وغيبوبة يومين

أثار إعلان الصين عن ظهور فيروس نيباه لديها، مخاوف الكثيرين متسائلين عن أعراض الإصابة بالفيروس وهل هو فيروس معدٍ أم لا؟، «الوطن» أجابت عن تلك التساؤلات في السطور التالية.

أوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن أعراض الإصابة بفيروس «نيباه»، تظهر في حدوث مشكلات تنفسية شديدة لدى المصاب، ويسبب التهاب وانتفاخ في الدماغ، كما تشمل الأعراض الإصابة بألم في العضلات إلى جانب الشعور بالدوار، وربما يدخل المريض في غيبوبة خلال مدة بين 24 و48 ساعة.

وأكد أنه من المعروف عنه أن فترة حضانة الفيروس بين 4 و14 يوما، إلا أنه كان قد تم رصد أن فترة حضانة امتدت لوقت أطول في بعض الحالات ووصلت إلى 45 يوما.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن الفيروس قديم وليس بجديد، ومعروف لدى منظمة الصحة العالمية من قبل، مؤكدا أنه موجود من 20 سنة ومعروف كل أعراضه وكيفية علاجه، لافتا إلى أن إعلان الصين عن ظهور إصابات جديدة بالفيروس هو ما أثار بلبلة، موضحا أنه محدود الانتشار في بعض الدول الآسيوية.

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن فيروس نيباه كانت قد أدرجته منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأمراض الـ16 التي تشكل أكبر تهديد للصحة البشرية، وواحدا من بين 10 أمراض معدية، وأن نسبة الوفيات الناجمة عن المرض تتراوح بين 40 و75%.

وكان جاياسري إيير، المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، تحدث عن احتمال تفشي فيروس «نيباه» في الصين، وربما تصل نسبة فتكه إلى أكثر من 75%، وهو ما يعني أن الوباء المقبل قد يكون أسوأ بكثير من فيروس كورونا.

ووصفت الناشطة الصحية، فيروس نيباه بالمرض المعدي الآخذ في التطور ومصدر القلق الكبير للعالم، محذرة من أنه قد «ينفجر» في أي لحظة، أما الخطورة فتكمن في أن الوباء القادم قد يكون عدوى مضادة للأدوية.