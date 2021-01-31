أستاذ مناعة ببريطانيا: فيروس نيباه خطير لأنه يضرب الجهاز العصبي

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ علم المناعة والعلوم الطبية الحيوية في جامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، أن فيروس نبياه، يختلف عن فيروس كورونا، وهناك اشتباه في الشكل والتركيب، موضحا أن خطورة فيروس نيباه، تتمثل في إصابته للجهاز العصبي والجهاز التنفسي، وهو يمثل خطورة كبيرة بخلاف فيروس كورونا، لأن نسب الوفيات تصل لـ75% من إجمالي عدد المصابين، كما أنه يؤثر على العديد من أعضاء الجسم.

وأضاف الشربيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيروس ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي واللمس، بمعني نفس وسائل انتقال فيروس كورونا، قائلا: «بداية المرض كانت من دولة ماليزيا، حيث أول ما تم قطع أشجار الخاصة بالغابات، جميع الخفافيش تحركت تجاه مزارع النخيل وغيرها، ومن ثم أصبح هناك اختلاط بين الخفافيش والمنتجات والحيوانات والمزارع، وانتقلت للخنازير والخراف والماعز»

أستاذ علم المناعة في بريطانيا: الفيروس موجود بالخفاش لكنه لا يؤثر عليه

وتابع: «الفيروس موجود بالخفاش، لكنه لا يؤثر عليه، وعندما يخرج منه عبر لعابه والروث والبول الخاص به على الفواكه التي يتغذى عليها، يصيب الحيوانات الآخرى، ومن ثم ينتقل إلى الإنسان مباشرة، وتحوره وانتقاله عبر الحيوانات»

ولفت إلى أنه يصيب جميع أنواع الحيوانات، مضيفا أن أول ظهور له في ماليزيا، متابعا: «في ماليزيا يزرعوا أشجار النخيل، ومن ثم يخرموا النخيل، ويحصلوا على العصير المستخلص منه، ومن ثم يتم شربه، والمشكلة أن الخفافيش تشرب العصير بالليل، ومن ثم ينتقل الفيروس منها إلى العصير، ومن ثم الإنسان».