عضو اتحاد اليد: أتمنى تكريم نجوم المنتخب لأدائهم الجيد في البطولة

قال الدكتور محمود العدل، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، إن منتخب مصر على مستوى الناشئين والكبار حققوا نتائج جيدة، وهو أمر يحسب لاتحاد كرة اليد الحالي، لافتا إلى أنه تم عمل عشاء للاعبين أمس، من أجل التخفيف عنهم، داعيا الدولة إلى تكريم أبطال منتخب مصر لكرة اليد من أجل تحفيزهم للاستمرار لتحقيق نتائج جيدة عقب الظهور المشرف في بطولة كأس العالم لليد.

وأضاف «العدل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن المباراة النهائية بين منتخبي الدنمارك والسويد، كانت قوية، وشهدت تألق اللاعب «هانس» الذي حصل على أفضل لاعب في العالم لمدة 3 مرات بجانب تألق حارس مرمى الفريق الدنماركي، لافتا إلى أن التمريرات كانت سريعة طوال المباراة.

وواصل: «عقب مباراة النهائي كانت هناك ملاحظة جيدة وهي الأشخاص الذين سلموا الكأس وهم الكابتن حسين لبيب وغيره، والذين تم عمل مسحات طبية لهم قبل النزول من أجل الحرص على صحة اللاعبين، والكل أعرب عن ثقته الكاملة في مصر».

من جانبه قال المهندس هشام نصر، إنه يشكر كل فرد شارك في تنظيم البطولة، مشيرا إلى أن هناك أوامر مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل العمل على إخراج البطولة بالشكل الجيد وهو ما حدث بالفعل، وهناك إشادات عالمية بتنظيم البطولة، لافتا إلى الأداء الفني في البطولة بشهادة دولية كان ضمن أعلى المستويات في بطولات كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن سقف الجمهور يرتفع مع قوة أداء فريق كرة اليد، موضحا أن مصر ستعمل على رعاية الناشئين الفترة المقبلة من أجل توفير أبطال سيحترفون بالخارج الفترة المقبلة، مشيرا إلى رئيس بعثة الدنمارك شكر مصر على تنظيم البطولة مع الثناء على رمز مفتاح الحياة وأثنى أيضا على مستوى الفريق المصري أمام الدنمارك.