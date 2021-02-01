غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن قرى 4 مراكز بالفيوم بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها عن قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن داخل المحافظة لمدة 24 ساعة ابتداءًا من الثامنة صباح غدًا الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء.

وأوضح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنّ سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال الصيانة اللازمة لعنبر المياه النقية بالمرحلة الثانية في محطة مياه العزب الجديدة، بالإضافة إلى تغيير الجزء التالف من خط مياه الشرب قطر 1000 مم في الخط الدائري خلف محطة العزب الجديدة، وصيانة خط مياه الشرب في أبشواي والذي يبلغ قطره 1000 مم والواقع على طريق الفيوم بني سويف.

وأضاف رئيس شركة المياه، أنّ المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي بعض قرى مركز سنورس وهي مدينة سنورس، وأبهيت الحجر، وبيهمو وتوابعها، والسليين، وفيديمين، وسنهور، وترسا، ونقاليفة، وتوابعهم، والمنطقة السياحية.

وكشف رئيس شركة المياه، أنّ المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مركز الفيوم تضم دسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، وبني صالح، وإبجيج، والهدير.

وتابعت الشركة أنّ القرى المُتأثرة بالانقطاع في مركز إطسا هي قصر الباسل، وتطون، والغرق، وعزبة قلمشاة، ودير الملاك وتوابعهم.

وفي مركز أبشواي، تنقطع المياه في مركز أبشواي بالكامل، والمنطقة السياحية، ما عدا العجميين وطبهار والنصارية.

كما تنقطع المياه في مركز يوسف الصديق بالكامل ما عدا مناطق النزلة، والحامولي، والشواشنة.

وطالبت الشركة في بيان لها، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين.

وأشارت الشركة إلى أنّها ستوفر سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لتغطية هذه المناطق المتأثرة ويتم طلبها عن طريق الإتصال على الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.