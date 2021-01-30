تضم 5 آلاف مزرعة.. الفيوم بلد «الكتاكيت» تنتج 100 مليون دجاجة سنويا

دائمًا ما تشتهر محافظة الفيوم بتربية «الكتاكيت» في أي مكان آخر سواء بالقاهرة أو المحافظات الأخرى، دون أن يهتم أحد بمعرفة سر رواج هذه التربية وتوطنها بالمحافظة.

وذاع صيت تلك التسمية منذ خمسينيات القرن الماضي، ولذلك ترصد «الوطن» أبرز أسباب تلك التسمية.

وتضم الفيوم ما يقرب من 5 آلاف مزرعة لإنتاج البيض والكتاكيت والفراخ البيضاء والبلدي ربعها مرخص والباقي غير مرخص ويعمل بها ما يقرب من 25 ألف عامل تتراوح رواتبهم بين 1500 جنيهًا وحتى 5 آلاف جنيه.

وتتصدر الفيوم أولى المحافظات في إنتاج الدواجن وتبيعها لباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنّه لا يخلو أي منزل بقرى المحافظة من تربية الدواجن بالإضافة إلى باقي الطيور مثل «البط والأوز والأرانب» من تربيتها.

واشتهرت محافظة الفيوم بكونها المقصد الأول للملك فاروق قديمًا لممارسة هواية صيد الطيور خصوصًا «البط والدجاج» وذلك بسبب قدوم أنواع كثيرة منهم بأعداد كبيرة في موسم الهجرة.

وأكدّ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ عدد المزارع المرخصة يبلغ 1700 مزرعة فقط من إجمالي باقي المزارع غير المرخصة، وتنقسم إلى 1245 تسمين بداري، و455 مزرعة دجاج بلدي، بطاقة إنتاجية سنوية بلغت 57 مليون و856 ألف دجاجة كل عام.

على جانب آخر، قال عادل عزيز، 62 عامًا، صاحب إحدى مزارع الدواجن بمركز إطسا بمحافظة الفيوم لـ«الوطن»، إنّ مزرعته تضم 150 ألف دجاجة تُنتج ما يقرب من 150 إلى 350 ألف بيضة بشكل يومي، يبيعه صباح كل يوم بعد مراجعة بورصة البيض ومعرفة سعره، حيث يقوم ببيعه بالجملة للتجار الذين يتولون توزيعه بالتجزئة على المخازن الصغيرة والمحال التجارية.

وعن مراحل تربية «الدواجن» أوضح «عزيز» أنّها تبدأ بتربية «الكتاكيت» عبر وضعها في عنابر مخصصة لها لمدة 120 يومًا حتى تصبح «فراخ» وتبدأ في وضع البيض ضمن مرحلة «التبشير» والتي يكون فيها البيض صغير الحجم قليل العدد، ثم يتم إعطاءها أعلاف بتركيز بروتين عالي حتى تدخل مرحلة الإنتاج المتعدد للبيض ذات الحجم المتوسط، وأخيرًا تصبح دجاجة كبيرة تُنتج أعدادًا كبيرة وحجم ضخم للبيض، ويتم تقسيمه إلى قسمين قسم للتفريخ وإخراج كتاكيت جديدة وقسم للبيع للتجار.

واشتكى «عزيز» من ارتفاع أسعار الأعلاف مُطالبًا بضرورة إعادة تشغيل محل الأعلاف الموجود بمنطقة جرفس بسنورس والمتوقف بسبب تراكم الديون عليه حيث أنّه كان ينتج أعلاف شديدة الجودة بأسعار منخفضة، الأمر الذي كان يجعلهم قادرين على تطوير تجارتهم والتوسع فيها وبالتالي توفير فرص عمل أكبر تُساهم في القضاء على البطالة.

ونظرًا لكون محافظة الفيوم تُنتج الدواجن بكميات كبيرة فإنّ أسعارالدواجن بها تختلف عن باقي المحافظات، حيث يبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 24 جنيهًا ونصف، فيما يبلغ سعر كيلو البانية 55 جنيهًا.