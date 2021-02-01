«كوشنر» مرشح لـ«نوبل للسلام»: سهل 4 اتفاقات بين إسرائيل ودول عربية

ترشح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق، ونائبه آفي بيركوفيتش، لنيل جائزة نوبل للسلام، مساء الأحد، لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات سلام بين إسرائيل و4 دول عربية، حيث نجحت الإدارة الأمريكية بجهودهما وتحت رعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، في إبرام 4 اتفاقات «غير متوقعة» لتطبيع العلاقات، بين «تل أبيب» والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وكان «كوشنر» صهر الرئيس السابق، و«بيركوفيتس» مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في عملية التفاوض.

وأعلنت اتفاقيات تطبيع العلاقات تباعا في الفترة بين منتصف أغسطس ومنتصف ديسمبر، وكانت أهم تطور دبلوماسي في الشرق الأوسط خلال 25 عاما، حيث فتح مرحلة جديدة من العلاقات (العربية - الإسرائيلية).

وأتى ترشيح «كوشنر» ومساعده من قبل المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز، الأستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون، وهو الترشيح الأمريكي الثاني بعد ترشيح حركة حياة السود مهمة لجائزة نوبل للسلام.

وكانت وسائل إعلام أمريكية عدة، تحدثت من قبل عن أنّ الرئيس الأمريكي السابق «ترامب»، قد تخيّل من تحركاته سواء في ملف كوريا الشمالية أو العلاقات العربية - الإسرائيلية، أن يتم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام.

و«كوشنر» رجل أعمال ومستثمر أمريكي يهودي الديانة، ولد في العام 1981 في ولاية نيوجيرسي، وهو المالك الرئيسي لشركة «كوشنر بروبرتي» للتطوير العقاري التابعة لعائلته، فهو نجل قطب العقارات الأمريكي تشارلز كوشنر، إضافة إلى صحيفة «نيويورك أوبزيرفر» التي امتلكها في العام 2005.

كما أنّ كوشنر متزوج أيضا بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، الذي تخرج في كلية «ستيرن للأعمال» وكلية القانون التابعة لجامعة نيويورك، ليحصل على درجتي الماجستير في إدارة الأعمال والدكتوراه في القانون.