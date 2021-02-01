رسالة رانيا محمود ياسين لوالدتها في عيد ميلادها: «عارفة إنك حزينة»

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة إلى والدتها الفنانة المعتزلة «شهيرة»، والتي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الأول من فبراير، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رانيا محمود ياسين، عدة صور بصحبة والدتها شهيرة، عبر حسابها بموقع «انستجرام» وعلقّت عليه قائلة: «أمي حبيتي الغالية، كل سنة وإنتي طيبة وبخير وصحة وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب».

رحل محمود ياسين في شهر أكتوبر الماضي

واستطردت رانيا محمود ياسين في كلماتها لوالدتها «إنتي الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله، أعلم أنك متألمة في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك، بس أرجوكي تخلي بالك على نفسك، وتعرفي إنه شايفك وأكيد عايزك مبسوطة، فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجة بسيطة».

واختتمت كلماتها بقولها «كل سنة وإنتي طيب يا حبيتي سنة سعيدة عليكي إن شاء الله، بحبك أوي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا».

وكان الفنان الكبير محمود ياسين، قد غادر دنيانا يوم 14 في شهر أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع مع المرض، وظل طوال 30 عامًا متمتعًا بلقب فتى الشاشة الأول، ووقف أمام عدد كبير من النجمات أبرزهن فاتن حمامة، سعاد حسني، نادية لطفي، ماجدة، نجلاء فتحي، نبيلة عبيد، نادية الجندي، وتزوج من الفنانة المعتزلة شهيرة، وأنجبا الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

عبرت عن اشتياقها للأب

وفي شهر يناير الماضي، وجهت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع «انستجرام» رسالة لوالدها الفنان القدير الراحل «حبيبي كم افتقدك كثيرًا، ولكن ابتسامتك لاتفارقني أبدًا في اليقظة وفي الأحلام وهى التي تطبطب على قلبي، لأني أراك سعيدًا مبتسمًا، في جنات الخلد يا حبيبي سعيدًا فرحًا بما أتاك الله من فضله بإذن الله بكرمه وفضله، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته يارب العالمين».