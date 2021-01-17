رشوان توفيق: بحلم بمحمود ياسين «بيجيلي صغير في السن ووسيم»

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه يعتز كثيرا بالفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي غادر دنيانا في شهر أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وحكى الفنان رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل رؤية محمود ياسين في المنام، وذلك بعد وفاته بفترة قصيرة وتقديم واجب العزاء فيه لأسرته.

وقال رشوان توفيق: «شوفت محمود ياسين في رؤية، والحقيقة ذُهلت لمّا شوفته، الله يرحمه، وده كان بعد انتهاء العزاء الخاص به بكام يوم، لقيت نفسي في رؤية معاه، ووجدته بياخدني بالحضن، ولم يتركني لحظة واحدة في الرؤية وطول ما أنا نايم هو معايا».

واستطرد: «شوفت محمود ياسين في الرؤية، وهو يرتدي جاكت أبيض مقلم، وكان في عز شبابه وشعره زي ماهو وشكله وسيم وبصورة جميلة جدًا جدًا، وقولت لابنه السيناريست عمرو إن شوفت الوالد الخلوق في رؤية».

وأضاف رشوان توفيق «وبعد هذه الرؤية بفترة، كنت بقلّب في قنوات التليفزيون بالصدفة لقيت حوار لحرمه مدام شهيرة، وعرضوا مشهد للفنان محمود ياسين خلال القاءه قصيدة الكلمة للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحية الحسين شهيدًا».

وتابع: فوجئت بارتداء محمود ياسين في هذه المسرحية، نفس البدلة التي رأيتها في المنام، والتي لم أراها من قبل إلا في الرؤية، الله يرحمه كان فنان عظيم، زميل لي من صغره، لم يخطئ في حق أي شخص، وعمري ماسمعت إنه زعّل حد أو إن حد زعل منه يومًا ما.

واختتم رشوان توفيق كلامه قائلًا: أنا من المحبين للفنان الكبير محمود ياسين، وقبل وفاته وقبل أن يشتد عليه المرض، رأيته في مسلسل «محمد رسول الله» يقرأ آيات من سورة «المؤمنون» بصوت عذب وخشوع شديد، اتصلت به فورًا وقولتله أنا بكيت بالدموع بسبب تلاوتك للقرآن الكريم.

وكانت الفنانة المعتزلة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين قد حكت أن الفنان الكبير زاره شخص ما في المنام و«بيخبط على كتفه وبينادي عليه ويطلب منه قرأة القرآن 50»، وبعدها كان محتار يبدأ إزاي « هل يقرأ 50 مرة، أم هناك آية بعينها لها علاقة برقم 50، قولت له يعمل اللي بيشعر بيه، وهو كان حاسس إنه يختم القرآن 50 مرة وفعلًا عمل كده».