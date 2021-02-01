شومان يروي كواليس لقاء الإمام الأكبر وجابر عصفور لترضية الأزهر

انتقد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وعضو الهيئة الاستشارية للفتوى بالأزهر الشريف، تصريحات الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، حول تجديد الخطاب الديني، وما نقله «شومان» حول مقالات المواجهات على صفحات جريدة «الأهرام» بين الأزهر و«عصفور».

ونشر «شومان» عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول قصة اللقاءات التي جمعته مع الدكتور جابر عصفور، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلًا: «خانتك الذاكرة يا دكتور عصفور، كنت أتمنى ولازلت، أن يبقى حواري مع الدكتور عصفور عن تصريحاته الأخيرة والذي لم يبدأ بعد، أن يبقي الحوار فكريًا بعيدًا عن شخصنة الأمور أو التشكيك فيما هو ثابت يقينا وعليه شهود».

وأضاف «ما ذكره (أي عصفور) تعليقًا على كلمات كتبتها على صفحتي أعلنت فيها اعتزامي مناقشة أفكاره التي طرحها في أحد حواراته، من أن لقاءه مع الإمام الأكبر لم يعلم بما دار فيه أحد وهو يقصدني طبعًا، وأنه لم يقدم ترضيات، وأنني لست كاتب مقالات الرد عليه، فربما بسبب النسيان ولا أكذبه».

الإمام الأكبر يفصل بين وكيل الأزهر ووزير الثقافة الأسبق

أضاف: «حضرت معهما اللقاء، ودار بيني وبينه حوار منه: قال لي حين دخلت عليه بعد دخوله عند الإمام وألقيت السلام: مرحبًا بصاحب الردود اللاذعة. فقلت له: بعض ماعندكم يا معالي الوزير أنت من بدأ. قال: بس أنا هرد. قلت له :هذا حقك ومن حقي أن أعقب، وهنا تدخل الإمام، قائلًا لنوقف هذا الأمر فلا نريدك أن ترد ولا هو يعقب، ثم استمر اللقاء ولم أخرج من مكتب الإمام إلا معه حتى ودعته إلى سيارته منصرفًا، لذا وجب تذكيره بأن اللقاء لم يكن بينه وبين الإمام كما ذكر، ولعله نسي ما ذكره من عبارات الترضية ولكني أتذكرها ولا أكذبه، بل أذكره إلا إذا كان يرى أن قوله أكثر من مرة (لك العتبى حتى ترضى) ليست من عبارات الترضية».

وتابع: «أما قوله أنني لست من كتب المقالات، فما علاقته بأثر ماكتب على تفنيد كلامه.. هل العبرة بالكاتب أو ما كتب على فرض أن من أخبره قد صدقه؟.. وإذا كان من كتبها قد مات فهل سيكتب الردود الآتية قريبًا على كلامه الأخير؟.. فليكن الحوار حوارًا فكريًا بعيدًا عن الخوض في أمور لا طائل من خلفها، فأنا وأنت أكبر من أن يكذب بعضنا بعضًا».

لم يحضر أحد اللقاء

يذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، أكد أن المقالات التي وصفها وكيل الأزهر السابق بمواجهات على صفحات «الأهرام» لم يكن «شومان» هو كاتبها الحقيقي، إنما علم من جهة موثوقة أن شخصًا آخر «رحمة الله عليه» أعلم منه هو صاحب المقالات، طالبًا عدم ذكر اسمه لأنه لم يعد موجودًا، كما أنه «لم يذهب إطلاقًا لكى يسترضى فضيلة شيخ الأزهر»، موضحًا أنه وشيخ الأزهر تربطهما علاقة صداقة شخصية، ولا أحد يعلم ما جرى في اللقاء الذي جمعهما، حيث كان لقاء شخصيًا وبالفعل توقفت المقالات لكن لم يتوقف الهجوم من جانب «شومان»، بحسب الدكتور جابر عصفور.