بايدن يدعو جمهوريين بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة التحفيز الاقتصادي

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجموعة الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمناقشة مقترحاتهم بشأن خطة التحفيز الاقتصادي التي كان قد قدمها للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تعاني منها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، والناجمة عن تفشي وباء كورونا، بحسب بيان البيت الأبيض.

وقالت عضو مجلس الشيوخ سوزان كولينز، على «تويتر»: «التحقت بمجموعة من عشرة برلمانيين جمهوريين راسلنا الرئيس بايدن اليوم لنقترح عليه مشروع قانون بديل لخطة الإنقاذ الطارئ قادر على تحصيل دعم من الحزبين»، مشيرة إلى أنها طلبت اجتماعاً مع الرئيس الديمقراطي لمناقشة تفاصيل مقترحهم.

وتعقيبا على ذلك، أوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن «بايدن» قد دعا تلك المجموعة إلى اجتماع لمناقشة أفكارهم واقتراحاتهم، وقال بيان البيت الأبيض: «مع تشكيل جائحة فيروس كورونا تهديدًا خطيرًا على البلاد، والظروف الاقتصادية قاتمة بالنسبة للكثيرين، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وحجم ما يجب القيام به كبير».

وأضاف أن «هناك حاجة ماسة لخطة الإنقاذ الأمريكية بما في ذلك شيكات إغاثة بقيمة 1400 دولار، واستثمار كبير في مكافحة فيروس كورونا وإعادة فتح المدارس، ومساعدة الشركات الصغيرة وإعانة العائالات المحتاجة».

وكان بايدن في بداية يناير عن خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون مليار دولار تهدف إلى تجاوز الركود الاقتصادي، ومن بين التدابير التي تشملها الخطة تقديم شيكات مساعدة للعائلات وتخصيص موارد مالية لإعادة فتح المدارس ودعم الشركات الصغيرة وتسريع الفحوص والتطعيم باللقاحات المضادة لـ«كوفيد- 19»، لكن يعتبر الجمهوريون أن قيمة الخطة مرتفعة جداً وستفاقم ديون البلاد المتزايدة.

وكان عشرة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ اقترحوا على بايدن مشروع قانون بديلا من خطة بايدن الضخمة للانقاذ الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار، معتبرين أن اقتراحهم قادر على تحقيق توافق بين الحزبين.

ويأمل الديموقراطيون أن يجرى التصويت على خطة الإنقاذ مع بداية فبراير، مشيرين إلى إمكانية إقرارها بالأغلبية البسيطة بفضل الصوت المرحج لنائبة الرئيس في مجلس الشيوخ.