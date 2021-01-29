إدارة بايدن تمدد حالة الحماية المؤقتة لبضعة آلاف من المهاجرين السوريين

مددت السلطات الأمريكية، حالة الحماية المؤقتة لبضعة آلاف من المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وأعلنت وزارة الأمن الداخلي، أن ديفيد بيكوسكي القائم بأعمال الوزير سيمدد وضع الحماية المؤقتة لنحو 6700 سوري حتى سبتمبر من العام المقبل 2022، ويمنح البرنامج المهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأسباب من بينها الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني لفترة محددة.

ووفقا لتصنيف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصبح بإمكان مزيد من السوريين الآن في الولايات المتحدة طلب الحماية بموجب نظام الحماية المؤقتة، وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مددت الحماية مرتين للسوريين بسبب استمرار النزاع في سوريا، ومحدودية الحصول على الرعاية الطبية، وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.

مبعوث أممي: محادثات اللجنة الدستورية السورية مخيبة للآمال

وفي سياق متصل، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون مساء اليوم، ختام جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفها بأنها كانت مخيبة للآمال، وفقا لروسيا اليوم.

وقال بيدرسون، إنه يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا.

وأضاف المبعوث الأممي، أنه أبلغ أعضاء هيئة صياغة الدستور«45 شخصا» أنه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، وأن الأسبوع كان مخيبا للآمال ولا يمكن مواصلة الاجتماعات ما لم يتم تغيير ذلك.

واللجنة الدستورية تتكون من 45 عضوا وضمت ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، وتسعى اللجنة لصياغة دستور جديد يقود إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعقدت اللجنة الدستورية، في وقت سابق، في جنيف دورتها الخامسة منذ أكتوبر 2019.