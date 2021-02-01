تكريم أسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة في كفر شكر

كرّم اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بالتعاون مع مؤسسة شباب الخير بالمدينة، عددا من أسر شهداء الشرطة الأبرار بمناسبة عيد الشرطة، تقديرا وعرفانا بدورهم وجهودهم فى حماية استقرار الوطن وتضحياتهم بأرواحهم فداء لمصر وشعبها العظيم.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تقديرا لما قدموه ومازالوا يقدمون أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية دفاعا عن الوطن وأمن واستقرار البلاد وذالك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مجلس المدينة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في حفل تكريم أسر الشهداء المقدم ياسر عبدالواحد نائب مأمور مركز شرطة كفر شكر والسيد ياسر حامد رئيس مجلس إدارة مؤسسة شباب الخير وممثلى الأوقاف والكنيسة والتضامن الاجتماعى ونائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية أن التكريم يأتى تقديرا وعرفانا بدور شهداء الشرطة الأبرار الذين يضحون كل يوم بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية فداءا ودفاعا عن الوطن وأمن واستقرار البلاد مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضرب المثل الأعلى فى ذلك من خلال لقائه بأسر الشهداء سواء من الشرطة أو الجيش فى كل مناسبة وبصفة مستمرة للاطمئنان على حالهم وتقديم كافة أنواع الدعم والخدمات لهم ردا الجميل الذين قدموه لمصرنا الحبيبة.

ووجه رفعت كافة الأجهزة بالمركز والمدينة بضرورة الاهتمام بخدمات وطلبات أسر الشهداء من الجيش والشرطة وتسهيل الإجراءات لهم وحسن استقبالهم والعمل على راحتهم ورضائهم مشيرا أن هذا حق لهم وأقل بكثير مما يستحقون وبما قدموه لمصر

يذكر أن مدينة بنها شهدت خلال احتفالات عيد الشرطة إعادة فتح شارع المرور بعد غلقة لعدة سنوات حيث أجرى المحافظ جولة في الشارع بعد إعادة فتحه كمحور مروري هام لفك الغختناق بمنطقة بنها الجديدة