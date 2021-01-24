إعلام القليوبية يحتفل غدا بذكرى «عيد الشرطة» عبر «ويبنار»

تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية، التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، غدا الإثنين، احتفالا بعيد الشرطة التاسع والستين، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والعمالية، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية، على يد قوات الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، مشيرا إلى أن الاحتفال يتضمن «ويبنار» تثقيفي حول (مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها) ويتحدث فيه الدكتور جمال سوسة، نائب رئيس جامعة بنها، ولواء شرطة سيف الإسلام عبد الباري، نائب محافظ القاهرة الأسبق، والدكتور نصيف العفيفي، عضو مجلس الشيوخ، وأبو سريع إمام، مدير تحرير الأهرام، واللواء شرطة عبد الرحمن راشد، سكرتير عام محافظة أسيوط الأسبق.

وقالت الدكتورة أمل وجيه قنصوة، مدير المكتب الفني لإعلام القليوبية، منسق عام الاحتفالية، إنه سيتم تكريم بعض من أسر الشهداء إلى جانب تقديم عروض فنية تجسد بطولات وتضحيات رجال الشرطة الأوفياء من قبل اتحاد طلاب «تحيا مصر»، مشيرة إلى أنه سوف يتم خلال الاحتفالية استعراض تفاصيل المرحلة السادسة عشر من مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، الدكتورة منال ماهر، المدير التنفيذي لمؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، لوضع خطة العمل المشتركة خلال عام 2021 وقد اتفق الجانبان على تعظيم جهود التنمية المستدامة وخاصة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وصولا إلى تعزيز قيمة العمل والإنتاجية من خلال تنمية قدرات الشباب الواعد وتشجيعه على ريادة الأعمال وتأهيله لسوق العمل إلى جانب تمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدنى لدعم حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والقضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال، بمشاركة مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاوقاف والمجلس القومى للمرأة.