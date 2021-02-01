شراكة بين «الإنتاج الحربي» و«غبور» لبدء تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية

شهد ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، وشركة صناعة وسائل النقل «MCV»، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ووقع البروتوكول المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة «MCV والعضو المنتدب.

وقالت «جامع» إنَّ هذا الاتفاق يدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأشارت إلى أهمية توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال انتاج السيارات بالسوق المصري لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.

وأكّدت وزيرة التجارة، أنَّ الحكومة تعمل حالياً على وضع استراتيجية شاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة المقومات والامكانات الكبيرة للاقتصاد المصري، والتي تؤهل لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، بالاستفادة من الطاقات التصنيعية الكبيرة لوزارة الانتاج الحربي والقطاع الخاص لتنمية وتطوير مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة صناعة السيارات

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذه الاتفاقية يستهدف التعاون المشترك لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ إستراتيجية توطين المركبات الكهربائية في مصر من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وأكّد أنَّ وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، مضيفاً أنَّ نمو حجم الطلب فى السوق المحلية يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر والذي سيؤدي إلى توفير العملة الأجنبية التى يتم إنفاقها لاستيراد المركبات كاملة التصنيع من الخارج.

وأوضح المهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل «MCV» والعضو المنتدب أنَّ «MCV»، هي شركة مساهمة مصرية ووكيل لإحدى الشركات الألمانية لتصنيع الحافلات، وهي حاصلة على العديد من شهادات الجودة، معرباً عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع «الإنتاج الحربي» خاصةً بما تمتلكه شركاتها ووحداتها من إمكانيات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكّداً تنامي التوجه العالمي في الفترة الحالية لهذه النوعية من المركبات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة والاقتصاد.