وزيرة التجارة والصناعة: مصر تستهدف التعاون بشكل أكبر مع السودان

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تحتاج تكامل مع دولة السودان الشقيقة خاصة في هذا المرحلة وتم إجراء اجتماعات مع وزراء الصناعة والنقل والمالية السودانيين للوقوف على السلع التي يمكن تبادلها بين البلدين بشكل أوسع ومواجهة التحديات المشتركة، كما أن هناك حرص مصري على إنشاء منطقة صناعية في السودان، وتم عرض استعداد مصر لتدريب وتأهيل كوادر سودانية في مجالات عدة ومنها نظام النافذة الموحد الموجود في الموانئ وتدريب بعض القطاعات مثل صناعة الجلود والمنسوجات.

مصر ضيف معرض الخرطوم الدولي وتشارك بـ 8 قطاعات مختلفة

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على فضائية «الأولى» ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك رؤية مصر لإضافة خبرة مصر في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الجانب السوداني وتم عرض ذلك خلال مشاركة مصر الحالية في معرض الخرطوم الدولي وهذا المعرض يقام للمرة 38 في السودان.

ومصر تشارك بالتنسيق مع الجانب السوداني من أجل زيادة التعاون بين البلدين، ومصر كانت ضيف شرف في هذا المعرض الحالي بعاصمة السودان الخرطوم ويشارك 8 قطاعات من مصر في المعرض أبرزها مجالات الهندسة والغذاء والإنشاء والزراعة وبعض الخدمات الأخرى.

مصر ستساعد السودان لعمل مصانع الأدوية

وتابعت: «سيتم عقد غدًا الخميس 22 يناير أول مجلس أعمال مصري سوداني في تشكيل جديد للتواصل بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين لتنفيذ الخطوط الموضوعة بين الطرفين، ومصر لديها الكثير من الصناعات المتميزة بالتنسيق مع الخامات المتوفرة في السودان وسيوجد تنسيق كبير في صناعة الأدوية فالسودان لديها عدد كبير من مصانع الأدوية وستقدم مصر دعم كبير لهذه المصانع التي عانت بسبب العقوبات الدولية المختلفة التي كانت مفروضة على السودان في الأعوام الماضية».