متابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا بمنازلهم بالبحر الأحمر «صور»

أجرت فرق طبية من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، زيارات منزلية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، وذلك تنفيذا لتوجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 35 فريقا طبيا، منهم 14 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 21 فريقا ثابتا وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي.

ووجه مرعي بتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم خضوعهم للعزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأكد أن كل الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 35 فريق طبي، منهم 14 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 21 فريقا ثابتا.

وشدد على جميع الفرق الطبية باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكداً توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كل أساليب مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.