عاجل.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقا موسعا في حريق عقار الدائري

وجّه المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة، لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر، والوقوف على المخالفات والمسؤولين عنها من الجهات الإدارية المختصة، وعرض الأوراق عليه للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات، حسب ما صرح المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية.

وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء دون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية، على أن يكون ذلك عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية، عبر البريد الإلكتروني الرسمي (shakwa@ap.gov.eg) أو الخط الساخن 16117 أو رقم التواصل على تطبيق 01050601888 على واتساب، لما تشكله من ضرر بالغ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن كونها جرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.