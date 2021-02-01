محافظ مطروح يفتتح تطوير مبنى مجلس العمد والمشايخ: حماة البوابة الغربية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، أعمال تطوير مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، بحضور الشيخ محمد الحبوني رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد فؤاد القمحاوي قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد للمحافظة، ومسئولى شئون القبائل وعمد ومشايخ مطروح.

ووجه العمدة محمد الحبوني رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه لتطوير المجلس وجهود تنمية المحافظة والتواصل الدائم مع أهالى مطروح.

وقدم محافظ مطروح التهنئة إلى عمد ومشايخ المحافظة، على افتتاح المبنى الجديد لمجلس عمد ومشايخ مطروح، ككيان وطنى واجتماعى يُجله ويحترمه جميع أبناء المحافظة، كبيت كبار العائلة المطروحية، وتقديرا لدور وبما يحققه من نجاحات ومشاركة فى إستقرار المجتمع المطروحى مع تأكيد تقديم الدعم المستمر للدور القيادى لأبناء القبائل من الحمام شرقاً للسلوم غرباً وسيوة جنوبا، مشيدا بدورهم الوطنى كحماة البوابة الغربية لمصر وتعاونهم مع قواتنا المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية فى تأمين حدود مصر الغربية، وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية فى دعم خطوات التنمية بالمحافظة على قلب رجل واحد في نموذجٍ للوطنية الحقيقية.

وقال المحافظ، إن ذلك ساعد كثيراً فى خطوات التنمية وحل مشكلات أهالى المحافظة وصولاً إلى أقصى التجمعات، والعمل على الإسراع فى تلبية مطالبهم إحتياجاتهم والحفاظ على الصالح العام، وعدم الإضرار بأى مواطن والدفاع عن أبناء مطروح فى المواقف والسعى إلى تحقيق آفاق أوسع من التنمية والاستقرار.

وأضاف أنه خلال العام الماضى على الرغم مما عاناه العالم أجمع من توقف للأعمال نظراً لجائحة كورونا إلا أنه لم يوقف حركة التنمية والبناء والحرص على توفير وإستكمال الحياة الكريمة، سواء من البنية التحتية من شبكات صرف صحى وطرق وكهرباء وغيرها لوصولها إلى أقصى النجوع فى الصحراء، والعمل على تطوير منظومتى الصحة والتعليم وإعطاء الأولوية للخدمات الإنسانية كأهم الأولويات لبناء الإنسان المصرى.

وتنفيذ عدد من المشروعات الهامة في عدة مجالات خدمية لأهالى مطروح، والسعى إلى حلول لما يؤرق أبناء مطروح ومنها مقترح التقنين والتصالح المزدوج، والإسراع في إنهاء تطوير مستشفيات السلوم وبرانى، وتمهيد الطرق، وإنهاء المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحى بمرسى مطروح وإستكمال الأعمال بباقى المدن.

وبحث مزيد من سبل تنمية الثروة الزراعية والمراعى من خلال مشروعات إيفاد ومشروع 5 آلآف فدان لإقامة مشروع تنمية للثروة الحيوانية، وإستمرار دعم المزارعين والمربين، والإسراع في حل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة بالتعاون مع وزارة الرى، كما تم تطوير عدد من المناطق ومنها السوانى والطابية وعمارات الكيلو 4 القديمة وعمارة الكيلو 7، مع إضافة 6 مناطق جديدة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وهى عزبة السلام، والعجارمة، وكفر الشيخ، والغربية، والشيخ صافى والمغاربة.

وإنهاء تطوير 5 قرى بالمرحلة الأولى بمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وهى زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وبهى الدين بسيوة، وسيدنا هود بالحمام، وأبو مزهود ببرانى