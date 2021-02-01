« استنشقوا غاز».. خروج أفراد أسرة من مستشفى كفر الشيخ بعد تحسن حالتهم

قالت مصادر بمستشفى كفر الشيخ العام، إن 4 أفراد من أسرة واحدة، خروجوا من المستشفى عقب تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحسن حالتهم الصحية، إثر تعرضهم لاستنشاق غاز بمنزلهم الكائن بمنطقة دير الناحية بمدينة كفر الشيخ.

وكان مستشفى كفر الشيخ العام، استقبل 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم، مصابين بحالة اختناق، إثر استنشاق غاز داخل مسكنهم بمنطقة دائر الناحية، بمدينة كفر الشيخ.

ووفق مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، استقبل المستشفى «صابر عبدالحميد فكري، 44عاماً ، وزوجته أسماء احمد عبدالعزيز، 43 عاما، ونجليهما عبد الرحمن وعبد الحميد»، يعانونمن اختناق جرّاء استنشاق غاز.

وأوضح المصدر، أنه جرى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين داخل مستشفى كفر الشيخ العام، كما جرى عمل الاسعافات اللازمة، وحجزهم في قسم الاستقبال ثم خرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر كفر الشيخ، يفيد استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة إختناق نتيجة استنشاق غاز داخل مسكنهم بمنطقة دائر الناحية، وعلى الفور انتقلت قوة شرطية الى المستشفى، وبسؤالهم ، أكدوا أنهم استنشقوا غاز بالمنزل، وأصيبوا باحتناق وجرى نقلهم للمستشفى، وتحرير محضرا داخل نقطة شرطة المستشفى، كما جرى العرض على النيابة كإجراء روتيني متبع في مثل هذه الحالات.