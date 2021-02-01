وفاة مساعد وكيل وزارة الصحة السابق في كفر الشيخ بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ وفاة الدكتور محمد كمال رزق، نائب مدير مستشفى الصدر كفر، الذي كان يشغل منصب مساعد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بعد وافاة والديه بأيام، حيث توفت والدته قبل أيام قليلة، سبقها والده يوم 10 يناير الماضي، متأثرين جميعاً بفيروس كورونا.

وأصيب الدكتور محمد، بفيروس كورونا منذ قرابة الشهر، ثم أصيب والديه وشقيقه «أيمن»، وجرى حجزهم جميعاً بالمستشفى وتوفي والده أولاً ثم توفيت والدته، ولم يستطع الطبيب الراحل حضور جنازتيهما، وظل محجزا يصارع الفيروس حتى توفي اليوم بعدما تدهورت حالته الصحية في الساعات الاخيرة وجرى حجزه بالرعاية المركزة

ونعت نقابة أطباء كفر لشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء، الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس النقابة وأخصائي التخدير بكفر الشيخ .

وتحولت الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، إلى دفتر عزاء مفتوح، من قبل أبناء المحافظة الذين يحبونه ويعرفونه عن ظهر قلب، ودّون عشرات الأطباء من زملائه فضلا عن أهالي المحافظة منشورات حزناً على وفاته، مطالبين بالدعاء له، ولوالديه.

ولم تعلن نقابة الأطباء حتى الان، موعد دفن جثمان عضو النقابة، حيث من المقرر أن يجرى دفنه بمقابر العائلة بجوار والديه بمركزقلين التابع للمحافظة.

وفي السياق واصلت مديرية الصحة تشديد الإجراءات الاحترازية بمختلف المنشآت الطبية وشاركت المديرية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حملات تطهير المنشآت العامة والشوارع فضلا عن المشاركة في الحملات الرقابية المستمرة لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية.