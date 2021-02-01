نصائح لتلافي حوادث السير.. «عينك على الطريق»

على الرغم من عدم وجود طريقة يمكننا من خلالها التحكم الكامل في محيط الحياة من حولنا لنكون بأمان دومًا، إلا أن الجميع يرغب في الشعور بالأمان أثناء القيادة.

ويعتبر الأمر مخيف أن تعتقد أنه يمكنك فعل كل شيء بشكل صحيح ولا يزال ينتهي بك المطاف في حادث سيارة، لأن فرامل شخص آخر لم تعمل، أو لم يتحققوا من مراياهم قبل الاندماج في مسار آخر، وفي خلال السطور التالية نشر بعض النصائح لتجنب الحوادث على الطرق وفقاً لما نشره موقع«autoworldnews».

عيون السائق على الطريق في كل الأوقات

نعلم جميعًا أن الرسائل النصية والقيادة أمران مروعان ويكلفان آلاف الأرواح كل عام، لكن هل أدركت أن الرسائل النصية أثناء وجودك في إشارة ضوئية يمكن أن تكون خطيرة، ويعتبر إبعاد عينيك عن الطريق فكرة سيئة يمكن أن تنتهي بحوادث السيارات.

تجنب قيادة دفاعية

بغض النظر عن مدى براعتك كسائق، عليك توخي الحذر من أي شخص آخر على الطريق، وانتبه جيدًا عند التواجد في الممرات المزدحمة وعند المرور عبر التقاطعات، عليك أن تحافظ على حذرك وأن تكون مستعدًا للتحرك إذا اتخذ شخص من حولك قرارًا سيئًا، وإذا اضطررت إلى الانحراف للابتعاد عن الطريق، فتأكد بسرعة من أنك لا تتحول إلى مركبة مختلفة.

انتبه لمخاطر الطقس

هناك خطر على كل طريق بعد أول خمسة عشر دقيقة بعد بدء هطول الأمطار، وقد تؤدي القيادة المتهورة خلالها كارثة وهناك الكثير مما يدعو للقلق في المناخات الباردة، من الانزلاق المائي.

تجنب السباقات

قد تبدوا هذه النصيحة واضحة، لكن يبدوا أن الناس يتظاهرون بأنه ليس هناك ما يفكرون فيه، لا تتسابق مع السائقين الآخرين، عندما يحاول شخص ما الوصول إلى الطريق السريع والاندماج، لا تحاول الإسراع لتخطيهم.