الإسكان: إرسال رسالة لحاجزي «سكن كل المصريين 1» بالنتيجة عقب الفرز

ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات، حيث أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قرر بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين بالمبادرة.

وبُدءَ فتح باب الحجز منذ يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق فور الانتهاء منها.

كما سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، على أن تتضمن الرسالة النصية نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

كما سيتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة، لتعديل موقفهم من غیر المُنطبق إلى المُنطبق.

وطالبت الرئيس التنفيذي للصندوق، جميع المواطنين الحاجزين بالإعلان، الذين تعذر عليهم تقديم ورفع أي من المُستندات المطلوبة قبل غلق باب الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، بضرورة تجهیز تلك المُستندات استعدادا لتقديمها أثناء فترة فتح باب التظلم، نظرا لأن باب التظلمات سيُتاح خلال فترة زمنية مُحددة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط علیهم، وقت التقديم، الخاصة بالعملاء المتقدمين بشهادات دخل متجاوزة للحد الأقصى والأدنى للدخل، وكذلك للسن، والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال تلك الفترة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

أما المواطنون المُنطبق عليهم الشروط فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقا للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في 1 أبريل 2021.