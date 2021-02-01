الجار الله بعد استقالته من «الخارجية»: سأبقى جنديا في خدمة الكويت

قال نائب وزير الخارجية الكويتي السابق خالد الجارالله، إنه استجابة للمرسوم الأميري رقم 3 لعام2021، الذي نص على إنهاء مهام من هم على درجة وزير، ومن قضوا مدة 4 سنوات فما فوق في 31 يناير الماضي، فقد تقدم باستقالته للقيادة السياسية.

وأضاف الجارالله، في تصريح، أنه سيبقى جنديا في خدمة «وطني الكويت، في أي موقع وفي أي زمان ومكان»، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وأوضح الجارالله، أنه سلم قيادة الخارجية وهو مطمئن إلى أن من سيقود الوزارة سيكون «طاقة معطاءة» متمثلة في وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر، وكوكبة من الدبلوماسيين الأكفاء، يسترشدون بالتوجيهات السامية لأمير البلاد نواف الأحمد، وسمو ولي العهد، مشعل الأحمد.

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر محمد الصباح، قبل استقالة الجارالله، وكلف جمال الغانم، بالحلول محله كنائب وزير الخارجية بالوكالة.

وخالد الجارالله دبلوماسي كويتي بارز متخرج من جامعة الكويت بشهادة بكالوريوس في العلوم السياسية في 1971 قبل التحاقه في العام ذاته بوزارة الخارجية.

وشغل الجارالله عدة وظائف في الكويت، من بينها منصب السفير الكويتي في لبنان بين 1972 و1974 ليعود بعدها إلى الكويت للعمل في الديوان العام بمكتب وكيل وزارة الخارجية قبل انتقاله إلى الإدارة السياسية كرئيس لقسم الشؤون العربية بين 1974 و1987.

وتولى الجار الله، في عام 1987، إدارة شؤون مجلس التعاون قبل تعيينه في 1999 وكيلا لوزارة الخارجية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.