أمين "التعاون الخليجي" يرحب ببيان الخارجية الكويتية عن استقرار العرب

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ببيان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، بشأن تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ودعا الحجرف، إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الخلافات أو تأجيجها والتركيز على ما يعزز ويدعم التضامن في مسيرة المجلس وتقوية بنيانه لمواجهة التحديات.

وأكد الحجرف، أن بيان وزير خارجية الكويت يعكس قوة المجلس وتماسكه وقدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات

وكانت الكويت، أعلنت في وقت سابق، اليوم، إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الخارجية الكويتي، وزير الإعلام بالوكالة أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان، إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية".

وأوضح الصباح، أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وأضاف الوزير الكويتي: "في هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".