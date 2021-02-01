بتكلفة 3 مليارات جنيه.. بدء تنفيذ «حياة كريمة» في 57 قرية بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسكندرية، والتي تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه، وذلك لتطوير القرى الأكثر احتياجا، ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.

شهد إطلاق إشارة البدء؛ العميد محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ و اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي برج العرب القديمة.

وشهد المحافظ فرحة الأهالي ببدء تنفيذ مراحل التطوير وتواجد جميع المعدات الأجهزة التنفيذية للهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وسط هتاف الأهالي "تحيا مصر.. يعيش الرئيس السيسي"، واصطفاف الأطفال بالاعلام للاحتفال ببدء عمل المعدات، كما وجه المحافظ والأهالي الشكر للرئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة التى يبذلها لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية والنهوض بمستوى الاهالي الأكثر احتياجا للخدمات.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا.

وأضاف الشريف أن تطوير 57 قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية و نجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.

وأوضح الشريف، أن هناك 15 قطاع ستشملها أعمال التطوير، مضيفا بأنه تم حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة في الشوارع، هذا بالإضافة إلى تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة و الطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.