بتكلفة 3 مليارات جنيه.. بدء تنفيذ «حياة كريمة» في 57 قرية بالإسكندرية
كتب:
مروة مرسى
10:19 م | الإثنين 01 فبراير 2021
محافظ الإسكندرية
أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسكندرية، والتي تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه، وذلك لتطوير القرى الأكثر احتياجا، ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.
شهد إطلاق إشارة البدء؛ العميد محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ و اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي برج العرب القديمة.
وشهد المحافظ فرحة الأهالي ببدء تنفيذ مراحل التطوير وتواجد جميع المعدات الأجهزة التنفيذية للهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وسط هتاف الأهالي "تحيا مصر.. يعيش الرئيس السيسي"، واصطفاف الأطفال بالاعلام للاحتفال ببدء عمل المعدات، كما وجه المحافظ والأهالي الشكر للرئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة التى يبذلها لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية والنهوض بمستوى الاهالي الأكثر احتياجا للخدمات.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا.
وأضاف الشريف أن تطوير 57 قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية و نجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.
وأوضح الشريف، أن هناك 15 قطاع ستشملها أعمال التطوير، مضيفا بأنه تم حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة في الشوارع، هذا بالإضافة إلى تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة و الطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.