إخماد حريق محدود أسفل كوبري مرغم في الإسكندرية «صور»

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق محدود اندلع، ظهر اليوم الاثنين، أسفل كوبري مرغم بطريق «الإسكندرية – القاهرة»، الصحراوي، دون حدوث إصابات بين المارة في الشارع.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد بنشوب حريق أسفل كوبري مرغم، وانتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين بعد الفحص أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات بين المارة، كما تم السيطرة على الحريق الذي اندلع بسبب إطارات السيارات.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحريق نشب في عدد من إطارات السيارات القديمة أسفل كوبري مرغم بالطريق الصحراوي.

وأضاف "الشيخ"، أنه جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أي إصابات أو خسائر، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.