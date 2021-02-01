السودان يوقع اتفاقا مع «يونيدو» لحماية المستثمرين بـ 300 مليون دولار

قالت السلطات السودانية، اليوم، إن الخرطوم وقعت اتفاقًا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، لإنشاء صندوق سيادي لحماية صغار المستثمرين، بقيمة 300 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ومن جانبه، دعا نائب رئيس «حزب الأمة القومي» الفريق صديق محمد إسماعيل، جميع الشركاء في العملية السياسية لتجاوز النظرة الضيقة والنظر للمصلحة الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية الرسمية «سونا».

وعلى جانب أخر، قال وزير الأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح، إن التعاون بين وزارتي الأوقاف في مصر والسودان، هدفه السعي إلى تعميق أواصر المحبة بين البلدين وتعزيز مفهوم الشراكة في الدعوة ومحاربة التطرف والإرهاب وتفكيك خطاب التشدد.

وحيا وزير الأوقاف السوداني، خلال لقائه القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، بحضور حسام عيسى سفير مصر في السودان، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا أنه واحد من أئمة التجديد في هذا العصر.

كما حيا مفرح، عيسى، معربًا عن سعادته بزيارة الوفد المصري، مطالبا الدعاة والأئمة بالتركيز في قافلتهم الدعوية على الكليات والمقاصد العامة في الدين، كقيمة السلام الاجتماعي.

ومن جانبه، نقل الدكتور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب في وزارة الأوقاف، إلى الحضور وأئمة ودعاة السودان، تحيات جمعة.

وقال فهمي، إن هذا التعاون هدفه السعي إلى تعميق وبناء استراتيجية علمية واسعة لنشر الفكر الإسلامي المستنير في ربوع العالم ونشر السلام العالمي.

بدوره، رحب الدكتور الزبير أحمد علي مدير مركز التحصين الفكري التابع للأوقاف السودانية، بزيارة الوفد المصري، لافتا إلى أن برنامج الزيارة يشمل زيارة 5 ولايات، هي الخرطوم، شمال كردفان، والنيل الأبيض، وجنوب وشمال دارفور.

وفي سياق متصل، أعربت وفاء عبدالسلام الواعظة في وزارة الأوقاف، عن شكرها للجانب السوداني على حسن الاستقبال، واستعرضت تجربة الواعظات في مصر، التي بدأت في 2005.