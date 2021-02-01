لمواجهة الفكر المتطرف.. قافلة الأوقاف الدعوية تجوب 5 ولايات في السودان

تواصل قافلة وزارة الأوقاف الدعوية، فاعلياتها لليوم الثاني على التوالي منذ وصولها للخرطوم، أمس الأحد، حيث كان في استقبالها السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، والدكتور أسامة البطحاني وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، والدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجمع الفقه الإسلامي.

وتشارك القافلة المصرية، مع 15 إماما وداعية من الجانب السوداني، في قافلة دعوية مشتركة تستهدف 5 ولايات، هى: الخرطوم، جنوب دارفور، شمال دارفور، النيل الأبيض وشمال كردفان.

مناخ ديني واحد

واستقبل الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، مساء أمس وفد وزارة الأوقاف المصرية، وأقام مأدبة عشاء على شرف استقبالهم ترحيبًا بهم، بحضور سفير مصر بالسودان، وعدد كبير من القيادات الدينية السودانية.

في بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف السوداني بالوفد الزائر من الأئمة والواعظات معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، مضيفًا أن المناخ الديني متطابق في البلدين، مؤكدا أنه لم يجد أثناء زيارته للقاهرة، فارقًا بين الجو الديني في مصر والسودان.

وأشار مفرح، بحسب بيان لوزارة الأوقاف المصرية، إلى أن الولايات التي سوف تتوجه إليها القافلة الدعوية المشتركة، تم اختيارها بعناية فائقة، إذ أنها ولايات ذات سمات خاصة، منها التدين المعتدل والطبيعة الفطرية.

الاستنارة في مواجهة التطرف

وأكد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب ومنسق القافلة الدعوية، أن الدورات التدريبية المشتركة التي تقيمها وزارتا الأوقاف المصرية والسودانية، تعمل على الانتقال من حالات الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية، وتعد عاملًا أساسا في تطوير الخطاب الديني والنهوض بالمستوى الفكري للأئمة، ونشر الفكر الإسلامي المستنير في مواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، أن زيارة الوفد الدعوي المصري تأتي في إطار التعاون الثقافي والديني القائم بين البلدين، وتبادل الزيارات في مجال الأئمة والوعاظ، في إطار التعاون المستمر بين البلدين في هذا الصدد.

وأضاف عيسى، أن تلك اللقاءات المشتركة، هدفها تعميق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في تجديد الخطاب الديني، وتوطيد جسور التعاون بين البلدين، فهما جسد واحد ومصير واحد، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في الجانب الدعوي والثقافة الدينية.

ورحب الدكتور أسامة البطحاني وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، بزيارة الوفد المصري، معربًا عن سعادته بتواجد العلماء والدعاة والداعيات الأجلاء من الأوقاف المصرية في السودان.

ووجهت الواعظة وفاء عبد السلام الشكر للجانب السوداني على حسن الاستقبال، لافتة إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق وتبادل الزيارات بين الوزارتين، معربة عن أملها في أن تقدم القافلة ما يليق بالبلدين.