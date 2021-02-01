«بعد الجرد».. عهدة مدرسة المصريين بشبرا كاملة ولا توجد مسروقات

كشفت اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجرد عهدة مدرسة المصريين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، التي تعرضت لاقتحام من مجهولين الخميس الماضي، مستغلين عدم تواجد أمن المدرسة، ووجودها في منطقة نائية، أن كل العهد بالمدرسة كاملة، ولم تتعرض للسرقة؛ نظرا لعدم قدرة الجناة على اقتحام الغرف المزودة ببوابات حديدية، وتحوي الأجهزة والعهد المختلفة والخزينة، ما دفعهم لكسر غرف المدرسين والفصول المغلقة بأقفال عادية، وتسكير محتوياتها دون سرقة أي شيء.

وأكدت اللجنة أنه لم يتختف أيا من الأجهزة أو الأموال أو الأشياء ذات القيمة من داخل المدرسة

فيما لازالت أجهزة الأمن بقسم أول شبرا الخيمة، تجري تحرياتها وتحقيقاتها في الواقعة لتحديد الجناة؛ إذ تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وطالب عدد من أعضاء مجلس أمناء المدرسة بفتح تحقيقا إداريا، في واقعة قلة عمال الأمن والحراسة في مجمع المدارس، الذي يحتوي على المدرسة، خاصة في ظل أن مدرسة مجاورة شهدت منذ عام تقريبا سرقة نوافذ الألوميتال كافة بها، واتهم وقتها الحارس بالإهمال، وتعرض للعقوبة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا بتسلل مجهولين ليلا لداخل المدرسة، واقتحموا غرف المعلمين، وحاولوا سرقة عهدتها من أجهزة الكمبيوتر والتابلت.

وتحرر محضرا بالواقعة، وفحص فريق من البحث الجنائي كاميرات المراقبة، وفرغها للوصول إلى الجناة، وتولت النيابة التحقيق.