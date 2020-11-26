كاميرات المراقبة وسيلة الأمن لكشف لغز سرقة تاجري ذهب بـ"شبرا- بنها"

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات تعرض تاجري مصوغات ذهبية من مدينة ميت غمر بالدقهلية، لعملية سطو مسلح أعلى طريق "شبرا- بنها الحر" بمنطقة أم بيومى.

كان اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ بقيام 3 مجهولين بالسطو على تاجري مصوغات ذهبية، كانا قادمان من القاهرة في طريقهما إلى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم حديد، مدير مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحثي قاده العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، لتتبع خط سير الجناة وسرعة ضبطهم بأسرع وقت ممكن واستعادة المسروقات.

وبالفحص تبين تعرض "عبد الواحد.أ"، و"حمدي. أ" تاجري مصوغات ذهبية، لعملية سطو مسلح من قبل 3 ملثمين، كان بحوزتهم بندقية خرطوش وطبنجة، وفور استقلالهما طريق شبرا بنها الحر، تجاه بنها، وقبل منطقة الكارتة، فوجئ التاجران بالملثمين يشهرون أسلحتهم فى وجوههم، وقاموا بالاستيلاء على مصوغات ذهبية كان التاجران قد اشتراها من القاهرة بقيمة 2 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المجنى عليهما كانا مُتتبعان من الجناة فور شرائهما المصوغات الذهبية من القاهرة، إلا أن الجناة انتظروا حتى وجدوا فرصة للانقضاض عليهما على طريق شبرا بنها الحر.

ويقوم الآن رجال المباحث، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام، بتفريغ كاميرات المراقبة بخط سير التاجران فور خروهما من القاهرة وحتى مكان الواقعة، لسرعة ضبطهم.