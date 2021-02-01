«القباج»: إعفاء المسنين فوق الـ70 سنة من مصروفات المواصلات العامة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة من 50%، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي دفع هذه التكاليف عوضاً عنهم للوزارة المعنية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، إن الوزارة لديها 163 مؤسسة مسنين و179 نادي مسنين يستفيد منهم حوالي 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يأتي في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، وإنه جرت الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3219 فصلًا بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه تقريباً بنسبة إنجاز 76%.

وتابعت: «تم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 320 ميسرة طبقاً لمعايير الجودة التي تم استحداثها وجاري تأهيل 1492، حيث تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10,800 حضانة غير مُرخصة أو منتهية الترخيص، وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة يتوائم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي».