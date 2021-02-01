مفكر إستراتيجي عن استضافة مصر المنتدى العربي الاستخباري: «حاجة تشرف»

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الاستخبارات تُعنى بالحصول على المعلومات، وكلما كانت صادقة وصحيحة ودقيقة فإن القرار المترتب عليها صحيحًا، أي أن (معلومات خاطئة= قرار خاطئ)، لذلك فإن كل العالم مهتم بالحصول على المعلومات الاستخباراتية من داخل الدولة وخارج الدولة، عن طريق أجهزتها وهو نظام دولي متبع في العالم كله، مشددًا على أهمية المنتدى العربي الاستخباري: «دي حاجة هتشرف مصر، لأن مصر عندها أقدم وأقوى مخابرات عامة في العالم».

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «هذا الأمر يدل على قدرة وقوة المخابرات المصرية وأن الجميع يحترفها، أما بالنسبة إلى أهمية المنتدى فإنه مواجهة الإرهاب، إذ ستتناقش أجهزة الاستخبارات في المنطقة العربية لكي يتناقشوا حول كيفية الحصول على المعلومات عن الإرهاب، مثل تكوين العناصر الإرهابية وقياداتها وعناصرها وشبكاتها العنكبوتية والتمويل ومصادره ومصادر التدريب وكيف ينتقل التمويل، ومنذ سنوات كانت لدينا دولة عربية تنقل التمويل في حقائب دبلوماسية، وعندما جرى اكتشاف الأمر فإنها غيرت الطريقة».

وتابع المفكر الاستراتيجي: «هذا المنتدى سيتناقش أيضًا بشأن الدول الداعمة للإرهاب مثل دولة عربية معينة وإيران وتركيا، وهو ما يعرف بمثلث الشر في المنطقة العربية».

وأردف: «مثال، عندما كانت قواتنا المسلحة تقضي على الإرهاب في سيناء، وجدت شيك بـ10 ملايين جنيه استرليني في أحد المواقع الإرهابية وجرى الكشف عن أنه مر على أكثر من 5 دول تقريبًا، إلى أن تم الكشف أخيرًا عن أنه جاء من عنصر إخواني في لندن».