لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة لتوفير فرص عمل للشباب

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ وتفعيل البروتوكول المشترك لخلق فرص عمل للشباب، وعرض نتائج تلك اللجنة خلال شهر من تاريخه على لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصرى.

وشهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم، إتفاقًا بين وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين من أجل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، استعداد الوزارة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال اقتراح المشروعات وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوي، وذلك لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وقال الوزير، في كلمته، إن وزارة الزراعة لديها مشروعات كثيرة، وأن أغلب المشروعات تكون في الريف، مثل تجميع الألبان والإنتاج الزراعي والحيواني، والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها، وهناك مشروعات تعلم بعض الصناعات.

وتابع وزير الزراعة: «هناك تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والتعاون موجود ونطلق مبادرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز، بحيث نعلم الناس ونعمل مدارس تدريبية، ونحن نقدم دعم فني لمشروعات تجميع الألبان وهو من المشروعات الواعدة، وكذلك مشروعات صناعات غذائية وتدوير مخلفات والتنمية الريفية، لذلك نحن علي استعداد أن نقدم دعم فني ودراسات جدوي والإشراف علي المشروع، أما تمويل مشروع فليس دور الوزارة».

وأكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أهمية دور وزارة الزراعة في دعم المشروعات الصغيرة، مشددة علي أن الدولة تحرص علي دعم المشروعات الصغيرة، لتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت وزيرة الصناعة، إن الزراعة مجال حيوي ومهم، والمشروع الزراعي مشروع فني، متابعة: «التعاون مع وزارة الزراعة يشرفني ومحتاجين نحدد أولويات، ودور وزارة الزراعة ترشحلي مشروعات وتقديم الدعم الفني».

وتابعت: «كنت في اجتماع مجلس الوزراء قبل ما أجي بخصوص احتياجات القري، عندنا 1500 قرية نشتغل عليهم، ودورنا توفير فرص عمل لائقة للشباب والحد من البطالة، ويهمني يكون هناك استدامة، ومن حيث المبدأ موضوع بروتوكول التعاون فكرة كويسة جدا، وسنحدد أولويات، ونشوف خريطة حياة كريمة، وممكن نأخذ من كل وزارة مركز او اثنين».

وبشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أشارت إلي أن هناك دورا للجهاز، متابعة: «لكن لا نغفل دور القطاع المصرفي، والبنك الزراعي المصري، والمهم نركز علي أنشطة غير تقليدية».