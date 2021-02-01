عاجل.. مصرع شاب بطلق ناري خلال مشاجرة في مطروح

وصل إلى مستشفى مطروح العام، جثة هامدة لشاب يدعى «محمود. ع. ف»، بعد أن تعرض لإصابة بطلق ناري في الرأس.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في مطروح، أن المستشفى العام استقبلت مساء اليوم، جثة لشاب يبلغ من العمر 21 سنة، مصاب بطلق ناري بالرأس.

وانتقلت مباحث مطروح إلى موقع الحادث، وتبين أنها نتيجة وقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب، سقط خلالها الضحية جثة هامدة، بعد تعرضه لإطلاق النار عليه.

وتحفظت الشرطة على الجثة، ووضعت بثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، وجاري التعرف على ملابسات وقوع الحادث.