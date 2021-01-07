عاجل.. العثور على جثه مجهولة الهوية فى ترعة بمطروح

عثرت الأجهزة الأمنية بمطروح على جثة شاب مجهول الهوية فى ترعة بمركز ومدينة الحمام، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الحمام المركزى وتم وضعها تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة .

وتلقى قسم شرطة الحمام بلاغًا من الأهالي بظهور جثةطافية على سطح مياه ترعة 16 أمام محطة رفع المياه بقرية 28 من قرى البنجر بمركز ومدينة الحمام.

وتبين من خلال الفحص الأولى أن الجثة لشاب، 30 عامًا، غرق منذ نحو أسبوع فى الترعة، دون معرفة الأسباب، ولا توجد بحوزته أية أوراق تثبت شخصيته، كما تبين أن جسده منتفخ تماما، ويرتدى بنطلون ترنج أسود وتيشرت أزرق، ولون بشرته قمحى، وجسدة متوسط الطول، ووزنه متوسط حوالى 80 كيلو.

وعرضت مباحث قسم شرطة الحمام المحضر على النيابة العامة، وقررت نشر مواصفات الجثة فى جميع مديريات الأمن والأقسام، لعدة أيام كى يتم الوصول إلى أهليته أو التعرف على هويته.