عاجل.. السيطرة على حريق مصنع أكتوبر.. والتحريات: ماس كهربائي

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على مخزن داخل مصنع تنكات في منطقة أكتوبر، بعد الدفع بـ12 عربة إطفاء، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأفادت التحريات الأولية التي باشرها العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي داخل المخزن، والذي كانت تتم فيه عمليات تركيب ديكورات.

وتحرر محضر بالواقعة، أحاله العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، للنيابة العامة التي تولت التحقيقات، وانتقلت إلى مكان الحريق بعد السيطرة عليه، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي.

ويأتي هذا الحريق بالتزامن مع استمرار اندلاع النيران في مصنع أحذية مكون من 3 طوابق في عقار حي الهرم الملاصق للطريق الدائري، والمستمرة على منذ 72 ساعة على التوالي، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة عليه.