السيطرة على حريق بمخزن قطع غيار سيارات في رمسيس

قال مصدر في الحماية المدنية بالقاهرة، إن القوات تمكنت من السيطرة على حريق نشب في مخزن لقطع غيار السيارات بشارع التوفيقة بمنطقة رمسيس، لافتا إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأضاف المصدر أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تقلت بلاغا بنشوب حريق في منطقة التوفيقية بمنطقة رمسيس، وعلى الفور جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وكان على رأسهم اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وتبين نشوب حريق في الطابق الأرضي من عقار يستخدم كمخزن لقطع غيار السيارات، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.

السيطرة على الحريق

وتابع المصدر بأن القوات تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجار إجراء عمليات التبريد خشيه تجدد النيران مره أخرى.

وأوضح المصدر أن النيران التهمت مخزنا في الطابق الأرضي لقطع غيار السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.