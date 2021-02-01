عكاشة: المنتدى الاستخباراتي سيتجاوب مع التهديدات التي تواجه المنطقة

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المنتدى العربي الاستخباري كيان جديد ويقع مقره بالقاهرة، يضم ممثلين عن كل أجهزة استخبارات الدول العربية، ويقوده رؤساء أجهزة المخابرات في هذه الدول ويضعوا الإطار العام لعمله، لافتًا إلى أن المنتدى سيتطرق إلى عدد من القضايا لكي تكون محل بحث مشترك من كل أجهزة الاستخبارات العربية، وهي خطوة متطورة تتجاوب مع التطور الهائل للمخاطر والتهديدات التي أصبحت تهدد المنطقة.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن الدول العربية وعلى رأسها مصر ترى أن الدخول إلى العقد الجديد يحتاج إلى أسلحة جديدة ومتطورة، منها هذا الكيان الذي سيحقق للدول العربية العديد من المكاسب والفاعلية في مجابهة الأخطار.

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «الدول العربي حاضرة بقوة باعتبارها حلفاء استراتيجيين في عدد من المسارات والأصعدة، والكثير من الدول كانت موجودة وحاضرة للاجتماعات والتأسيس، وهذا المنتدى مفتوح لكل الدول العربية، وفلسفته هي جمع الدول العربية في إطار استخباراتي موحد من أجل التعزيز العمل المشترك ونقل معادلة الأمن القومي العربي نقلة متقدمة إلى الأمام لمجابهة التحديات والمخاطر».

وأردف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم بلغة واقعية وتدخل من أجل فك الاشتباكات التي ضيعت على الدول العربية وقت كبير جدا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن وجود تباينات سياسية أمر مفهوم، لكن العمل الاستخباراتي الذي يستهدف تعزيز الأمن القومي العربي قضية لن يختلف عليها أحد وعمل مهني وفني وحرفي يتلامس مع قضايا على الأرض ومعلومات.