خالد عكاشة: انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب نقلة مميزة لمصر

قال العميد خالد عكاشة رئيس المجلس المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر حققت نقلة سياسية متميزة جدًا وبخاصة مع الانتخابات الأخيرة وأنها استكملت الاستحقاق الدستوري وبات لديها غرفتين نيابتين وهما مجلسي الشيوخ والنواب، وهو تطور كبير جدًا، إذ كانت الانتخابات الأخيرة مليئة بالمنافسة الشريفة، ولدى المصريين جميعًا طموح بأن تكون خطوة تحقق كل تطلعاتهم لحياة سياسية وتشريعية ورقابية على مستوى عالٍ جدًا.

أتوقع أن يلعب البرلمان دورا كبيرا في الحياة السياسية

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أنه يتوقع أن يكون لمجلس النواب دور كبير في الأحداث والقضايا ذات اهتمام المواطن المصري.

وعن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأردن اليوم، للقاء ملك الأردن، قال إن الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية ينبع من كونها قضية العرب المركزية والقضية الرئيسية التي عندما يجرى التوصل إلى حلول واقعية لها واسترجاع حقوق الفلسطينيين بشكل مرضي فإنها ستساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة بالاستناد إلى الحقوق التاريخية وقرارات الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن المنطقة مرت بتغيرات كبيرة منذ عام 2011 وكانت توابعها سلبية وأصابت القضية الفلسطينية بحالة من الجمود، لذلك فإن استعادة الزخم بالنسبة إلى القضية تعتبر خطوة مؤسسة للجهود التي تليها، ومن ثم فإن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمان تعزز هذا التوجه.